Куньинский район празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

11:02, 31 января 2024, ПАИ

Куньинский район отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим глава муниципалитета Олег Лебедев поздравил земляков, сообщает районная газета «Пламя».

Куньинский район был освобождён в конце января 1942 года. Глава района пожелал жителям мирного неба над головой, здоровья и благополучия.

«Великая Отечественная война изменила жизнь всей нашей страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Миллионы наших граждан сложили головы на полях сражений, погибли в лагерях, в фашистской неволе, от голода и болезней», – сказал Олег Лебедев.

Но благодаря героизму и стойкости людей удалось одержать победу, отметил он.

Высокой ценой было оплачено освобождение Куньинского района. Воины- красноармейцы стали примером для будущих поколений и подарили нам право любить и созидать, заключил он.

Ранее в Невеле прошла военно-историческая реконструкция «Дорога жизни», посвященная 80-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.