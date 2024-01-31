Накануне открытия новый ресторан «Дача академика К.» просит псковичей поделиться комнатными растениями

11:07, 31 января 2024, ПАИ

Новый ресторан «Дача академика К.» просит псковичей поделиться комнатными растениями, чтобы украсить ими интерьер. Просьба появилась в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте».

«Наши интерьеры станут еще краше, когда цветы займут свои кашпо! Присылайте нам в сообщения фотографии ваших экземпляров, мы будем рады знакомству с ними», - отмечается в группе.

Ранее сообщалось, что ресторан на улице Воеводы Шуйского, 11 откроется в январе, однако команда всё ещё продолжает набирать персонал: поваров, барменов, официантов, специалистов по клинингу.

Основой меню ресторана станут блюда на гриле и хлеб собственной выпечки.