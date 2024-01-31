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Общество

Накануне открытия новый ресторан «Дача академика К.» просит псковичей поделиться комнатными растениями

Новый ресторан «Дача академика К.» просит псковичей поделиться комнатными растениями, чтобы украсить ими интерьер. Просьба появилась в группе ресторана в соцсети «ВКонтакте».

«Наши интерьеры станут еще краше, когда цветы займут свои кашпо! Присылайте нам в сообщения фотографии ваших экземпляров, мы будем рады знакомству с ними», - отмечается в группе.

Фото из группы ресторана

Ранее сообщалось, что ресторан на улице Воеводы Шуйского, 11 откроется в январе, однако команда всё ещё продолжает набирать персонал: поваров, барменов, официантов, специалистов по клинингу.

Основой меню ресторана станут блюда на гриле и хлеб собственной выпечки.

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Накануне открытия новый ресторан «Дача академика К.» просит псковичей поделиться комнатными растениями

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