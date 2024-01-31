В награждённой главой Минпросвещения России семье псковичей родился девятый ребёнок

12:23, 31 января 2024, ПАИ

В псковской семье, которую накануне наградил министр просвещения России Сергей Кравцов, 30 января родился девятый ребёнок. Об этом отец семейства Сергей Петров рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Жена после награждения родила. Всё хорошо, мы ещё не виделись, только созванивались. В четвёртом часу, ночью, уехали в больницу, а в пол-одиннадцатого утра она позвонила и сообщила радостную новость, мы как раз с детьми собирались в филармонию тогда. У нас вчера был большой праздник – у старшей дочери день рождения и, получается, день рождения девятого ребёнка. Родилась девочка весом четыре килограмма 700 граммов», – отметил Сергей Петров.

Сейчас многодетная мать находится в больнице. В ближайшее время её выпишут, подчеркнул собеседник ПАИ.

Отметим, что о жизни многодетной псковской семьи у наших коллег из «Первого Псковского» выходил сюжет, с которым можно ознакомиться здесь.