Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков

11:21, 31 января 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Куньинского района с 82-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Своё обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Великая Отечественная война уходит вглубь истории. Но жители хранят память о подвиге воинов, отдавших свои жизни в боях за район, о героях-партизанах и всех мирных жителях, ставших жертвами фашизма», – написал Михаил Ведерников.

Глава региона поблагодарил ветеранов за их подвиг, который является примером стойкости, мужества и любви к Родине. «Сегодня внуки и правнуки поколения победителей продолжают защищать нашу страну с оружием в руках, трудиться на благо родной земли, Псковской области и нашей великой России», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор также пожелал жителям Куньинского района крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.