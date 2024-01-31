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Будет ли затапливать пешеходный мост через Пскову, рассказал инженер

Будет ли затапливать новый пешеходный мост через реку Пскову, рассказал главный инженер строительной компании «Балтийский берег» Николай Даляев в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Будет ли затапливать пешеходный мост через Пскову, рассказал инженер. Фото: ПАИ

По словам Николая Даляева, проектировщики рассчитали, до какого уровня обычно поднимается вода в реке во время половодья. «Единственное, бывает, когда Пскова поднимается очень сильно. Фотографии видел, когда Пскова затопила набережную Золотую, даже первые этажи были даже затоплены. На такие паводки, конечно, мост не рассчитан. Он будет частично затопляемым в такой период», - отметил специалист.

Николай Даляев также отметил, что сапсёрферам мост мешать не будет, а вот судно с парусом пройти под конструкцией уже не сможет.

Добавим, эскиз внешнего вида моста через Пскову был согласован в декабре 2021 года. На тот момент предполагалось, что его строительство обойдётся в 110 млн рублей.

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