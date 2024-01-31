90% населения Псковской области привыкли к обычной еде и большими порциями – эксперт
Столичная кухня очень сильно отличается от региональной. В регионе авторские блюда бывают только на гастрономических вечерах, рассказал шеф-повар ресторана «СтрогановЪ» Владимир Иванов на круглом столе «Ищем шеф-повара» в медиацентре ПАИ сегодня, 31 января.
Проблема, в том что 90% населения Псковской области привыкли к обычной еде и большим порциям, объяснил директор бистро «Eaters», управляющий директор ресторана «Munhell» Денис Романенко.
«Даже когда делаем что-то новое, то лидируют обычные позиции», – сказал он.
В Москве и Санкт-Петербурге большое разнообразие ингредиентов, которые в Псковской области трудно достать, отметил генеральный директор ООО «Каверин» Павел Передельский. Он также добавил, что посетителям проще всего взять «Цезарь».
«Конечно амбиции внести что-то новое есть», – заметил шеф-повар ресторана «Деловой» Дмитрий Морозов.
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