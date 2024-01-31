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Общество

Подсветка появится у пешеходного моста через реку Пскову

Подсветка появится у пешеходного моста через реку Пскову. Об этом в программе «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал главный инженер строительной компании «Балтийский берег» Николай Даляев.

Подсветка появится у пешеходного моста через реку Пскову. Фото: ПАИ

Длина моста составит около 47 метров, ширина – пять метров. Конструкция будет немного возвышаться над уровнем набережной, чтобы обеспечить сток воды.

«В принципе, железобетона не будет вообще. Будет две опоры по берегам и криволинейные очертания продольного профиля. <...> Сверху моста будет металлический лист, а на нем будет многослойное покрытие, чем-то похожее на то, что на цепных мостах», – отметил гость студии.

Он также обратил внимание на особенность перильных ограждений. «Один метр десять сантиметров – это не просто высота ограждения над мостом, они ещё будут уходить чуть ниже, чтобы скрыть конструкцию балок», – отметил Николай Даляев.

К строительству пешеходного моста через реку Пскову подрядчик планирует приступить через неделю-полторы. Возведен он может быть уже к середине лета.

Добавим, эскиз внешнего вида моста через реку Пскову был согласован в декабре 2021 года. На тот момент предполагалось, что его строительство обойдётся в 110 млн рублей.

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