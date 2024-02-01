Минздрав отменил обязательную вакцинацию против COVID для медиков и учителей
Минздрав отменил обязательную вакцинацию против COVID для медиков и учителей. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2024 года, сообщает «Коммерсантъ».
Изменения предлагается внести в приказ Минздрава РФ № 1122н от 6 декабря 2021 года. Тогда обязательно вакцинироваться от коронавируса должны были в том числе медицинские работники, педагоги, пожилые граждане и дети в возрасте от 12 до 17 лет. Как отмечали в Минздраве еще летом 2023 года, мотивом для пересмотра этих требований стали формирование высокого уровня коллективного иммунитета против COVID-19 и стабилизация эпидситуации по коронавирусу на территории РФ.
Теперь же Минздрав предлагает перейти от массовой вакцинации к вакцинации наиболее уязвимых слоев населения. К таким Минздрав относит людей старше 18 лет, неболевших и не привитых от COVID-19, людей с первичными или вторичными иммунодефицитами, в том числе ВИЧ-инфекцией, а также людей старше 60 лет.
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