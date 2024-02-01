В Идрице начались подворные обходы для вакцинации животных
Подворные обходы для вакцинации животных начались в посёлке Идрица. Об этом сообщает газета «Призыв».
Жителей обходят сотрудники Россельхознадзора, чтобы не допустить распространения бешенства.
Ранее жители посёлка нашли в мусорном баке мертвого пса-талисмана Боба. После эксгумации животного стало известно, что у собаки был антиген вируса бешенства. По этой причине в Идрице объявили карантин.
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