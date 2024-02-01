В Идрице начались подворные обходы для вакцинации животных

09:23, 01 февраля 2024, ПАИ

Подворные обходы для вакцинации животных начались в посёлке Идрица. Об этом сообщает газета «Призыв».

Жителей обходят сотрудники Россельхознадзора, чтобы не допустить распространения бешенства.

Ранее жители посёлка нашли в мусорном баке мертвого пса-талисмана Боба. После эксгумации животного стало известно, что у собаки был антиген вируса бешенства. По этой причине в Идрице объявили карантин.