Михаил Ведерников пригласил жителей региона принять участие во Всероссийском дне зимних видов спорта

09:34, 01 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил жителей региона принять участие в спортивном празднике – Всероссийском дне зимних видов спорта. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

17 февраля на стадионе «Машиностроитель» в Пскове с 10:00 будут проходить спортивные мероприятия: мини-футбол, регби на снегу, спортивное ориентирование «Лабиринт», приём норм ГТО и семейные эстафеты. Все участники получат дипломы Олимпийского комитета России.

Кроме того, спортивные мероприятия также пройдут в Великих Луках, Печорах, Новосокольниках, Красногородске и Дедовичах.

Подать заявку на участие можно по почте: zayavka1702@mail.ru.

Напомним, в России День зимних видов спорта отмечается 13 февраля.