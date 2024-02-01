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Спорт

Михаил Ведерников пригласил жителей региона принять участие во Всероссийском дне зимних видов спорта

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил жителей региона принять участие в спортивном празднике – Всероссийском дне зимних видов спорта. Обращение он опубликовал в своём Telegram-канале.

Михаил Ведерников пригласил жителей региона принять участие во всероссийском дне зимних видов спорта. Фото из Telegram-канала Михаила Ведерникова

17 февраля на стадионе «Машиностроитель» в Пскове с 10:00 будут проходить спортивные мероприятия: мини-футбол, регби на снегу, спортивное ориентирование «Лабиринт», приём норм ГТО и семейные эстафеты. Все участники получат дипломы Олимпийского комитета России.

Кроме того, спортивные мероприятия также пройдут в Великих Луках, Печорах, Новосокольниках, Красногородске и Дедовичах.

Подать заявку на участие можно по почте: zayavka1702@mail.ru.

Напомним, в России День зимних видов спорта отмечается 13 февраля.

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