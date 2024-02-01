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Общество

Для участников СВО собирают гуманитарную помощь в Локне

Жителям Локни поступила заявка от мобилизованных, участвующих в СВО. Бойцы нуждаются в вещах, которые понадобятся на службе. Об этом пишет газета «Восход».

Для участников СВО собирают гуманитарную помощь в Локне. Фото здесь и далее: газета «Восход»

Бойцам требуется толстая плёнка в рулонах любого цвета, гвозди и саморезы в большом количестве, шина к пиле, три цепи и бензопила. Сотрудники филиала фонда «Мы вместе» в районе готовы принять всё необходимое.

«Обращаемся ко всем учреждениям и организациям нашего округа. Ребятам нужна поддержка», – говорится в сообщении.

На данный момент жители смогли купить 50 метров плёнки, однако этого недостаточно.

Кроме того, всех желающих приглашают на плетение сетей в Локню, сбор посылок и комплектование заказов в субботу, 3 февраля, по адресу: Локня, площадь Ленина, 2а (первый этаж).

«В штабе всегда есть работа, присоединяйтесь! Мы делаем одно общее дело и приближаем победу, защищаем всех бойцов, как можем. По нашей вере и по нашим силам!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области продолжают шить маскировочные сети для солдат СВО.

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