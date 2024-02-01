Для участников СВО собирают гуманитарную помощь в Локне
Жителям Локни поступила заявка от мобилизованных, участвующих в СВО. Бойцы нуждаются в вещах, которые понадобятся на службе. Об этом пишет газета «Восход».
Бойцам требуется толстая плёнка в рулонах любого цвета, гвозди и саморезы в большом количестве, шина к пиле, три цепи и бензопила. Сотрудники филиала фонда «Мы вместе» в районе готовы принять всё необходимое.
«Обращаемся ко всем учреждениям и организациям нашего округа. Ребятам нужна поддержка», – говорится в сообщении.
На данный момент жители смогли купить 50 метров плёнки, однако этого недостаточно.
Кроме того, всех желающих приглашают на плетение сетей в Локню, сбор посылок и комплектование заказов в субботу, 3 февраля, по адресу: Локня, площадь Ленина, 2а (первый этаж).
«В штабе всегда есть работа, присоединяйтесь! Мы делаем одно общее дело и приближаем победу, защищаем всех бойцов, как можем. По нашей вере и по нашим силам!» – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жители Псковской области продолжают шить маскировочные сети для солдат СВО.