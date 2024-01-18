Поездки в Крым и Турцию стали доступнее для псковичей

15:12, 18 января 2024, ПАИ

Цены на поездки в Крым и Турцию из Псковской области снизились в декабре 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

В декабре заметно снизились цены на поездку на отдых в ОАЭ – на 27,2 %, на отдых в Турцию – на 6,6 %, на отдых в Крым и на Черноморское побережье России – на 11,3 %. Кроме того, услуги железнодорожного транспорта стали для псковичей дешевле на 3,7 %, а проживание в однозвёздочной гостинице – на 3,3 %.

При этом цены на пользование потребительским кредитом выросли на 11,6 %, полёт в салоне экономкласса – на 5,9 %, поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 7,1 %, плату за пересылку простой посылки и первичный приём у врача-специалиста – на 4,8 %.

Кроме того, среди бытовых услуг на 1,7 % подорожали услуги организатора проведения торжеств.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на горнолыжный отдых. На 8-14 % выросли и цены в российских отелях.

Также сообщалось, что в Псковской области планируют построить новую трёхзвёздочную гостиницу.