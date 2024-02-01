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Культура

Псковский ансамбль «Сказ» победил во всероссийском конкурсе

Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева стал победителем I этапа Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных народных инструментов имени Н. Н. Калинина. Об этом ПАИ сообщили в областном Центре народного творчества.

Псковский ансамбль стал победителем этапа Всероссийского фестиваля оркестров и ансамблей народных инструментов. Фото: Псковский областной центр народного творчества

Псковичи стали лучшими в номинации «Взрослые любительские ансамбли». По итогам конкурса ансамбль «Сказ» приглашён в Ульяновск, где 18-20 октября состоится финал фестиваля.

Ранее сообщалось, что руководитель ансамбля «Сказ», обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков установил рекорд России по беспрерывной игре на балалайке на выставке-форуме «Россия» в Москве.

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