Псковская таможня является единственным окном в Европу – эксперт

14:14, 01 февраля 2024, ПАИ

Псковская таможня является единственным окном в Европу. Такое мнение высказал подполковник таможенной службы Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Работа увеличилась. С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства об автомобильных пунктах пропуска в кингисеппской таможне. Теперь Псковская таможня является единственным окном в Европу», – рассказал подполковник таможенной службы.

В таких реалиях приходится служить, заметил Максим Жигалкин. «Но хочу сказать, что количество наших сотрудников, которые осуществляют контроль на границе, достаточное. Мы готовы оперативно и качественно обеспечивать полный спектр наших проверочных мероприятий», – добавил специалист.