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Общество

О причинах очередей на границе рассказал руководитель Псковской таможни

О причинах очередей на границе рассказал исполняющий обязанности начальника Псковской таможни подполковник таможенной службы Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.

«В конце года традиционное скопление очередей по направлению въезда в Россию. Все организации к концу года закрывают свои контрактные обязательства и в связи с этим поток увеличивается. Главенствующую роль в скоплении автотранспорта по направлению въезда в Россию играет работа таможенных и пограничных служб сопредельных государств», – отметил Максим Жигалкин.

Ранее достигнутые договорённости с Латвией были расторгнуты в одностороннем порядке, – заявил подполковник таможенной службы. «Раньше в рамках реализации соглашений работа строилась на том, что, когда есть скопление очередей, Латвия и Эстония усиливали свои смены, обеспечивали ритмичность подачи грузовых транспортных средств. Сейчас данные обязательства не выполняются», – сказал эксперт.

«Например, если раньше в МАПП «Бурачки» в среднем в час по направлению въезда в России подавалось порядка 15 грузовых автомобилей, то в нынешних реалиях мы радуемся и десяти машинам в час, которые они нам подают. Также по направлению выезда из России фиксировались очереди. У нас на пунктах пропуска стояли от 30 до 50 оформленных машин, которые могли убыть с территории России, но сопредельные стороны их не принимали», – заметил Максим Жигалкин.

Спикер пресс-конференции заверил, что на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. «По въезду в Россию очереди минимальные. На нашей территории машин нигде не стоит», – резюмировал он.

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