Более 8,5 тысячи дел об административных правонарушениях возбудили псковские таможенники в 2023 году

18:00, 01 февраля 2024, ПАИ

Более 8,5 тысячи дел об административных правонарушениях возбудили псковские таможенники в 2023 году. Это на 50 % больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Псковской таможни подполковник таможенной службы Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.

«Если сравнивать 2023 и 2022 годы, то количество выявляемых нами нарушений увеличилось. Увеличение составляет порядка 50 %», – поделился спикер пресс-конференции.

Возбудили более 8,5 тысячи дел об административных правонарушениях, добавил Максим Жигалкин. «Я считаю, что это очень хороший результат. Треть из них приходится на грузовое направление и две трети идут на пассажиропоток», – сказал он.