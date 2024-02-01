Половина нарушителей таможенного законодательства не знают, что они нарушают закон
Половина нарушителей таможенного законодательства не знают, что они нарушают закон. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Псковской таможни подполковник таможенной службы Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.
Максим Жигалкин отметил, что соотношение людей, которые провозят запрещённые предметы неосознанно, к лицам, которые знают, на что они идут, 50 на 50. «Единственный нормативный документ – это 107-е решение совета ЕЭК, где чётко прописаны товары для личного пользования, которые можно ввозить и нельзя ввозить», – объяснил эксперт.
«Есть перечень товаров, которые не относятся к товарам личного пользования. Но граждане, не ознакомившиеся с данным документом, всё равно везут. Они считают, что раз это их личная вещь, значит, её можно провезти. Но есть закон, где есть разграничения. При пересечении границы надо чётко ознакомиться с этим документом, и тогда проблем не будет», – резюмировал подполковник таможенной службы.
Вентиляционную систему полностью заменят в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове
Как нарушители провозят запрещёнку через границу, рассказал руководитель Псковской таможни