Половина нарушителей таможенного законодательства не знают, что они нарушают закон

17:31, 01 февраля 2024, ПАИ

Половина нарушителей таможенного законодательства не знают, что они нарушают закон. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Псковской таможни подполковник таможенной службы Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.

Максим Жигалкин отметил, что соотношение людей, которые провозят запрещённые предметы неосознанно, к лицам, которые знают, на что они идут, 50 на 50. «Единственный нормативный документ – это 107-е решение совета ЕЭК, где чётко прописаны товары для личного пользования, которые можно ввозить и нельзя ввозить», – объяснил эксперт.

«Есть перечень товаров, которые не относятся к товарам личного пользования. Но граждане, не ознакомившиеся с данным документом, всё равно везут. Они считают, что раз это их личная вещь, значит, её можно провезти. Но есть закон, где есть разграничения. При пересечении границы надо чётко ознакомиться с этим документом, и тогда проблем не будет», – резюмировал подполковник таможенной службы.