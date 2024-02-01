Более 92 млн рублей взыскали псковские таможенники с нарушителей закона в 2023 году

16:55, 01 февраля 2024, ПАИ

Более 92 млн рублей взыскали псковские таможенники с нарушителей в 2023 году, сообщил исполняющий обязанности начальника Псковской таможни подполковник таможенной службы Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.

Нарушений много, отметил спикер пресс-конференции. «Если брать стандартные [нарушения. – ПАИ] – это выявление наркотических средств, а также алкогольной и табачной продукции. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что люди ленятся почитать законодательство, чтобы понять, что можно ввезти, а что нельзя. Ввозят ряд товаров, которые подлежат ветеринарному и фитосанитарному контролю. Это мёд, тушёнка, яйца в размерах, которые очень сильно превышают разрешённые нормы. Эта категория товаров сейчас играет главенствующую роль», – сказал он.

«Из интересных нарушений неоднократно выявляли поставки выделанных шкур животных в больших количествах. На МАПП «Бурачки» выявили перемещение рогов оленей, которые занесены в Красную книгу», – рассказал Максим Жигалкин.