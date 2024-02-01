Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как нарушители провозят запрещёнку через границу, рассказал руководитель Псковской таможни

Как нарушители провозят запрещённые товары через границу, рассказал исполняющий обязанности начальника Псковской таможни Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.

Как нарушители провозят запрещёнку через границу, рассказал руководитель Псковской таможни. Фото: ПАИ

Спектр мест сокрытия не меняется, объяснил эксперт. «Это скрытые полости в грузовых транспортных средствах. Их достаточно много, но мы уже знаем, куда можно посмотреть. Также в топливных баках и в товарах, которые перемещаются через границы», – поделился Максим Жигалкин.

«Взять пример этого года. Машина, следующая на экспорт, перевозила топливные пеллеты, куда были сокрыты пачки сигарет. В рентгене всё это видно. Контроль провели и порядка 70 тысяч пачек сигарет изъяли», – рассказал подполковник таможенной службы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 февраля 2024

Память жертв нацизма почтили в Псковском колледже искусств
01 февраля 2024

Вентиляционную систему полностью заменят в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове
01 февраля 2024

Как нарушители провозят запрещёнку через границу, рассказал руководитель Псковской таможни
01 февраля 2024

Ход догазификации обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
01 февраля 2024

Новый фельдшер работает в ФАПе в Дедовичском районе
01 февраля 2024

Новая дорожная техника поступила в Пыталовский район
01 февраля 2024

Псковская таможня готова принять претендентов без опыта работы на открытые вакансии
01 февраля 2024

Более 8,5 тысячи дел об административных правонарушениях возбудили псковские таможенники в 2023 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...