Как нарушители провозят запрещёнку через границу, рассказал руководитель Псковской таможни

19:14, 01 февраля 2024, ПАИ

Как нарушители провозят запрещённые товары через границу, рассказал исполняющий обязанности начальника Псковской таможни Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.

Спектр мест сокрытия не меняется, объяснил эксперт. «Это скрытые полости в грузовых транспортных средствах. Их достаточно много, но мы уже знаем, куда можно посмотреть. Также в топливных баках и в товарах, которые перемещаются через границы», – поделился Максим Жигалкин.

«Взять пример этого года. Машина, следующая на экспорт, перевозила топливные пеллеты, куда были сокрыты пачки сигарет. В рентгене всё это видно. Контроль провели и порядка 70 тысяч пачек сигарет изъяли», – рассказал подполковник таможенной службы.