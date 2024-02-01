Как нарушители провозят запрещёнку через границу, рассказал руководитель Псковской таможни
Как нарушители провозят запрещённые товары через границу, рассказал исполняющий обязанности начальника Псковской таможни Максим Жигалкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 1 февраля.
Спектр мест сокрытия не меняется, объяснил эксперт. «Это скрытые полости в грузовых транспортных средствах. Их достаточно много, но мы уже знаем, куда можно посмотреть. Также в топливных баках и в товарах, которые перемещаются через границы», – поделился Максим Жигалкин.
«Взять пример этого года. Машина, следующая на экспорт, перевозила топливные пеллеты, куда были сокрыты пачки сигарет. В рентгене всё это видно. Контроль провели и порядка 70 тысяч пачек сигарет изъяли», – рассказал подполковник таможенной службы.
Вентиляционную систему полностью заменят в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове
Как нарушители провозят запрещёнку через границу, рассказал руководитель Псковской таможни