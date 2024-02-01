Развитие территорий невозможно без устойчивой мобильной связи и скоростного интернета – экс-глава Круппской волости

19:27, 01 февраля 2024, ПАИ

Развитие территорий невозможно без наличия устойчивой мобильной связи и скоростного интернета, заявила глава территориального управления администрации Печорского муниципального округа, экс-глава Круппского сельского поселения Светлана Жирнова.

«Благодаря участию в программе установлены две дополнительные вышки, которые частично решили проблемы в нескольких населённых пунктах. Круппская волость – активно развивающаяся территория, у нас строятся новые базы отдыха и жилые дома, разрабатываются туристические маршруты, к нам приезжают отдыхать, собирать грибы и ягоды, ловить рыбу. Но в современных условиях развитие территорий невозможно без наличия устойчивой мобильной связи и скоростного интернета. Организацию доступа учреждений и населённых пунктов к высокоскоростному интернету можно также осуществить посредством оптико-волоконного кабеля, который уже проложен по территории волости», – отметила она.

На данный момент к оптиковолоконке подключены только социальные учреждения: школы и ФАП. По словам Светланы Жирновой, многие жители разных населённых пунктов обращаются с заявлениями на подключение данного интернета.

Напомним, проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в Псковской области в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Проект направлен на организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей 100-500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.

Ранее на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с предложениями по более эффективному развитию услуг мобильной связи на приграничных территориях, в том числе по борьбе с «перебиванием» сигнала иностранными операторами. Он также сообщил, что за последние пять лет в Псковской области установили 97 вышек мобильной связи, в том числе в рамках федерального проекта «УЦН 2.0».