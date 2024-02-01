Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Развитие территорий невозможно без устойчивой мобильной связи и скоростного интернета – экс-глава Круппской волости

Развитие территорий невозможно без наличия устойчивой мобильной связи и скоростного интернета, заявила глава территориального управления администрации Печорского муниципального округа, экс-глава Круппского сельского поселения Светлана Жирнова.

«Благодаря участию в программе установлены две дополнительные вышки, которые частично решили проблемы в нескольких населённых пунктах. Круппская волость – активно развивающаяся территория, у нас строятся новые базы отдыха и жилые дома, разрабатываются туристические маршруты, к нам приезжают отдыхать, собирать грибы и ягоды, ловить рыбу. Но в современных условиях развитие территорий невозможно без наличия устойчивой мобильной связи и скоростного интернета. Организацию доступа учреждений и населённых пунктов к высокоскоростному интернету можно также осуществить посредством оптико-волоконного кабеля, который уже проложен по территории волости», – отметила она.

На данный момент к оптиковолоконке подключены только социальные учреждения: школы и ФАП. По словам Светланы Жирновой, многие жители разных населённых пунктов обращаются с заявлениями на подключение данного интернета.

Напомним, проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в Псковской области в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Проект направлен на организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей 100-500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.

Ранее на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников выступил с предложениями по более эффективному развитию услуг мобильной связи на приграничных территориях, в том числе по борьбе с «перебиванием» сигнала иностранными операторами. Он также сообщил, что за последние пять лет в Псковской области установили 97 вышек мобильной связи, в том числе в рамках федерального проекта «УЦН 2.0».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 февраля 2024

Память жертв нацизма почтили в Псковском колледже искусств
01 февраля 2024

Вентиляционную систему полностью заменят в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове
01 февраля 2024

Как нарушители провозят запрещёнку через границу, рассказал руководитель Псковской таможни
01 февраля 2024

Ход догазификации обсудили в штабе общественной поддержки в Пскове
01 февраля 2024

Новый фельдшер работает в ФАПе в Дедовичском районе
01 февраля 2024

Новая дорожная техника поступила в Пыталовский район
01 февраля 2024

Псковская таможня готова принять претендентов без опыта работы на открытые вакансии
01 февраля 2024

Более 8,5 тысячи дел об административных правонарушениях возбудили псковские таможенники в 2023 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...