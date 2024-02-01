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Общество

Псковская таможня готова принять претендентов без опыта работы на открытые вакансии

Новых сотрудников без опыта работы принимает Псковская таможня. Об этом сообщила заместитель начальника Псковской таможни Екатерина Андреева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Новых сотрудников без опыта работы принимает Псковская таможня. Фото: ПАИ

В связи с увеличением работы на постах Псковской таможни было принято решение об увеличении штатной численности, пояснила Екатерина Андреева. «В настоящее время имеются вакансии на таможенном посту МАПП «Бурачки» в Себежском районе, а также в отделе по контролю за оборотом и ввозом товаров на российско-белорусском участке границы. Граждане, которые хотят служить своей Родине и защищать её экономические интересы, могут попробовать себя в службе в таможенных органах. Для этого необходимо подать комплект документов, а также соответствовать определённым квалификационным требованиям: иметь высшее образование без предъявления к стажу либо среднее специальное образование и год работы по специальности, быть годным по состоянию здоровья. Возраст кандидата – от 18 до 50 лет», – сообщила заместитель начальника Псковской таможни

Спикер отметила, что график работы на этих направлениях – сутки через трое. Кроме того, есть доставка сотрудников транспортом таможни до места несения службы и обратно из Пскова, Великих Лук и близлежащих районов. «У начинающего сотрудника заработная плата – от 55 тыс. рублей. Также ему присваивают специальное звание, и он получает право выхода на пенсию через 20 лет после службы, а также все социальные гарантии», – заверила Екатерина Андреева.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте Северо-Западного таможенного управления либо по телефону 69-24-00 или 69-23-70.

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