Псковская таможня готова принять претендентов без опыта работы на открытые вакансии

18:07, 01 февраля 2024, ПАИ

Новых сотрудников без опыта работы принимает Псковская таможня. Об этом сообщила заместитель начальника Псковской таможни Екатерина Андреева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В связи с увеличением работы на постах Псковской таможни было принято решение об увеличении штатной численности, пояснила Екатерина Андреева. «В настоящее время имеются вакансии на таможенном посту МАПП «Бурачки» в Себежском районе, а также в отделе по контролю за оборотом и ввозом товаров на российско-белорусском участке границы. Граждане, которые хотят служить своей Родине и защищать её экономические интересы, могут попробовать себя в службе в таможенных органах. Для этого необходимо подать комплект документов, а также соответствовать определённым квалификационным требованиям: иметь высшее образование без предъявления к стажу либо среднее специальное образование и год работы по специальности, быть годным по состоянию здоровья. Возраст кандидата – от 18 до 50 лет», – сообщила заместитель начальника Псковской таможни

Спикер отметила, что график работы на этих направлениях – сутки через трое. Кроме того, есть доставка сотрудников транспортом таможни до места несения службы и обратно из Пскова, Великих Лук и близлежащих районов. «У начинающего сотрудника заработная плата – от 55 тыс. рублей. Также ему присваивают специальное звание, и он получает право выхода на пенсию через 20 лет после службы, а также все социальные гарантии», – заверила Екатерина Андреева.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте Северо-Западного таможенного управления либо по телефону 69-24-00 или 69-23-70.