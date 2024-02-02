В псковском УФСИН рассказали, какие товары производят осуждённые в колониях

17:53, 02 февраля 2024, ПАИ

О том, что производят осуждённые в исправительных колониях региона, рассказал начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы стараемся развивать швейное производство. Шьём одежду для заключённых, сотрудников, а также тенты и спальные мешки. Также осуждённые занимаются металлообработкой: делают лавки, урны для благоустройства территорий, ограждения. Стараемся это делать для родного региона», – отметил он.

Осуждённые могут пройти обучение в производственных училищах, выбрать любую из 20 специальностей. «Мы учитываем пожелания. То, что действительно пригодится после освобождения», – подчеркнул Алексей Емельянов.

Кроме того, начальник УФСИН России по Псковской области сообщил, что за 2023 год стоимость объёма товарной продукции составила 104 миллиона рублей. «Десятая часть – наша чистая прибыль. Она идёт на развитие производственного сектора, новые рабочие места. Так, в ИК-6 сделали новый модульный швейный цех, закупили оборудование. Дополнительные 60 рабочих мест. Также модернизируем системы контроля и надзора и улучшаем условия службы сотрудников», – заключил он.