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Общество

Осуждённых в колониях Псковской области кормят на три тысячи рублей в месяц

Осуждённых в колониях Псковской области кормят на три тысячи рублей в месяц, рассказал начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Осуждённых в колониях Псковской области кормят на три тысячи рублей в месяц. На фото: начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов. Фото: ПАИ

«Кажется, будто три тысячи – мало, но большинство продуктов питания – это внутрисистемное питание, то есть продукты, которые производятся в колонии. Ну и, помимо прочего, осуждённые могут дополнительно покупать себе продукты. И близкие могут отправлять посылки до 20 килограммов. Наполнение можно заказать через интернет, а мы на месте их соберём», – пояснил спикер.

По его словам, качество питания в колониях из года в год всё лучше. «Сейчас его можно сравнить с каким-то среднестатистическим общепитом, столовой, которыми мы сами пользуемся. Нареканий давно не было», – отметил Алексей Емельянов.

Осуждённые в колонии могут зарабатывать на производстве до 20-30 тысяч в месяц, те, кто только начинает, до пяти-семи тысяч. «Деньги можно оставить на спецсчёте, пользоваться ими или перечислить семье», – уточнил Алексей Емельянов.

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