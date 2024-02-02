Бренд WoolHouse стал спонсором премии «Народное признание»

10:04, 02 февраля 2024, ПАИ

Бренд WoolHouse стал спонсором номинации «Наша марка» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». В конце февраля этого года станут известны имена лучших организаций, проектов, представителей социальной сферы и отличившихся псковичей.

Премия «Народное признание» открывает новую главу в жизни номинантов, подчеркнула руководитель бренда Вера Григорьева. Для неё большая честь принять участие в столь важном и ключевом мероприятии, сказала она.

«Для соискателей премии это не просто громкое мероприятие, – отметила Вера Григорьева. – Сегодня каждый из них открывает новую главу. Представьте только, сколько усилий, труда, профессионализма и, главное, веры в себя у этих ребят. Каждый из них уже достоин. Каждый из них смог реализовать свои мечты и идеи в коммерчески успешный проект, показать и доказать тем самым, что Псковская земля богата творческими, сильными, интересными людьми».

По её словам, в лидеры голосования вышли достойные люди, а их продуктами смело может гордиться Псковская область.

В 2022 году бренд Woolhouse стал финалистом в номинации «Наша марка». «Я когда-то была в числе тех, кто с замиранием сердца ожидал: назовут ли имя, выберут ли победителем премии. Я знаю, как это волнительно, важно и какой это шаг вперёд», – подчеркнула основатель бренда.

Победа в премии, сказала Вера Григорьева, придала ей ещё больше уверенности в том, что она двигается в верном направлении. «Мечтайте, каждый день работайте ради своей цели, собирайте команду единомышленников и вот увидите – всё обязательно получится!» – пожелала она номинантам.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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