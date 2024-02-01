Вентиляционную систему полностью заменят в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове

19:30, 01 февраля 2024, ПАИ

Вентиляционную систему полностью заменят в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»



Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»









Ранее специалисты выяснили, что вентиляция, установленная несколько десятилетий назад, не работает, а также выявили ошибки при устройстве системы. В настоящее время ведутся работы по инъектированию стен и фундаментов внутри придела.

Отмечается, что в ходе проведения работ, по мере удаления разрушенных элементов кладки, штукатурных слоев, современной керамической плитки полов, появляется всё новая информация об устройстве памятника истории и архитектуры и проблемах его сохранности. Эксперты постоянно работают над корректировкой проекта и методики проведения реставрации с целью сохранения памятника.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского находится в нижнем ярусе собора. Богослужения проводятся в главном помещении собора, на втором этаже.

Ранее сообщалось, что леса для реставрации Троицкого собора в Пскове начнут монтировать в феврале.