Заседание рабочей группы по подготовке и изданию книги «Солдаты Победы» состоялось в Бежаницком районе

22:33, 01 февраля 2024, ПАИ

Заседание рабочей группы по подготовке и изданию многотомной книги «Солдаты Победы» состоялось в Бежаницком районе под председательством первого заместителя главы районной администрации Елены Ивановой, сообщает газета «Сельская новь».

В заседании принял участие главный редактор издания «Солдаты Победы» Николай Никитенко. Он отметил, что книга – это результат коллективного труда и работа над ней очень сложная и ответственная, особенно на этапе сбора информации о ветеранах.

Елена Иванова отметила, что в Бежаницком районе работа уже заканчивается. «Мы уже сдали материалы в областную редколлегию. Сейчас идёт сверка и редактирование неполных статей», – сказала она.

Встреча получилась продуктивной, отмечают в газете. Николай Никитенко указал на ошибки в оформлении статей, но при этом положительно оценил собранный материал и проделанную работу над изданием книги, которое продолжается в Псковской области уже десять лет.

Отмечается, что рабочая группа по подготовке и изданию многотомной книги «Солдаты Победы» о Бежаницком районе призывает жителей предоставить информацию о своих родных – участниках Великой Отечественной войны до конца марта. Сведения можно сообщать в центральную районную библиотеку лично или по телефону (8 811-41) 2-10-36.

Напомним, десятилетие проекта «Солдаты Победы» отметили в Псковской области в декабре прошлого года.