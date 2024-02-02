Роспотребнадзор предупредил об инфекциях на иностранных курортах

08:07, 02 февраля 2024, ПАИ

Выезжая за пределы России, можно столкнуться с разными инфекционными заболеваниями, в частности с лихорадками. С какими именно и где, напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.

Первая - лихорадка Денге. В 2023 году в Эфиопии ею заболели 14 240 человек. Также в этой стране регистрируются вспышки заболеваний корью, холерой и малярией. Вторая - лихорадка Ласса. В штате Макурди на юго-востоке Нигерии уже было зарегистрировано 39 случаев с подозрением на эту лихорадку. Пять случаев - с летальным исходом. Третья - лихорадка Зика. Она, например, распространяется в Таиланде. В прошлом году там было зарегистрировано 742 случая заболевания.

Роспотребнадзор советует учитывать эту информацию, планируя отпуск.