Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Роспотребнадзор предупредил об инфекциях на иностранных курортах

Выезжая за пределы России, можно столкнуться с разными инфекционными заболеваниями, в частности с лихорадками. С какими именно и где, напомнила пресс-служба Роспотребнадзора.

Первая - лихорадка Денге. В 2023 году в Эфиопии ею заболели 14 240 человек. Также в этой стране регистрируются вспышки заболеваний корью, холерой и малярией. Вторая - лихорадка Ласса. В штате Макурди на юго-востоке Нигерии уже было зарегистрировано 39 случаев с подозрением на эту лихорадку. Пять случаев - с летальным исходом. Третья - лихорадка Зика. Она, например, распространяется в Таиланде. В прошлом году там было зарегистрировано 742 случая заболевания.

Роспотребнадзор советует учитывать эту информацию, планируя отпуск.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 февраля 2024

Графическому дизайну бесплатно обучат молодёжь Пскова
02 февраля 2024

Как подать заявку на ДЭГ: инструкция для псковичей
02 февраля 2024

Более 19 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области
02 февраля 2024

Бренд WoolHouse стал спонсором премии «Народное признание»
02 февраля 2024

Учащиеся Тямшанской гимназии первыми увидели работу второй линии завода «Титан-Полимер»
02 февраля 2024

Всемирный день водно-болотных угодий отмечают сегодня
01 февраля 2024

Псковская инфекционная больница запустила круглосуточную горячую линию
01 февраля 2024

Михаил Ведерников и Ирек Файзуллин обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...