Некомплект аттестованных сотрудников УФСИН в Псковской области составляет порядка 20%

19:36, 02 февраля 2024, ПАИ

Некомплект аттестованных сотрудников УФСИН в Псковской области составляет порядка 20 %, сообщил начальник регионального УФСИН России Алексей Емельянов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Кадры решают всё. Порядка 20 % некомплект. Но осуждённых меньше, поэтому работать можно, да и гораздо проще, так как заключённые более правопослушные», – отметил он.

Молодые люди идут работать в УФСИН неохотно, так как «служба подразумевает поэтапное развитие, звания нужно зарабатывать, а молодые сразу хотят быть руководителями», подчеркнул Алексей Емельянов. При этом он отметил, что у сотрудников есть серьёзные социальные гарантии, жильё, а также возможность получения дополнительного образования. Средний возраст работников на сегодняшний день – 35 лет.

«Начинать тяжело, но служить интересно и есть перспективы», – резюмировал начальник УФСИН России по Псковской области.