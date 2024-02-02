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Общество

Почти четыре тысячи новорождённых псковичей получили СНИЛС в прошлом году

3 833 новорождённым псковичам оформили СНИЛС в региональном отделении СФР в прошлом году, сообщили ПАИ в пресс-службе реготделения Соцфонда.

«После рождения ребёнка сведения об этом поступают из реестра ЗАГС в информационную систему Социального фонда России. Для новорождённого открывается СНИЛС, после чего данные об этом направляются в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги». Для того чтобы у родителей был доступ к этим сведениям, важно иметь подтверждённую учётную запись на «Госуслугах». Зарегистрироваться на портале рекомендуется заранее, до рождения ребёнка», – рассказала управляющая отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Если у родителя нет подтверждённой учётной записи на «Госуслугах», для получения СНИЛС можно обратиться лично в клиентскую службу ОСФР по Псковской области или в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребёнка.

Новорождённому ребёнку, а точнее его родителям, СНИЛС может понадобиться по разным причинам. Например, для получения материнского капитала и полиса ОМС. При обращении за выплатами, пособиями и льготами, связанными с рождением и воспитанием ребёнка, СНИЛС также используется как универсальный и обязательный идентификатор.

Ранее сообщалось, что почти 162 тысячи электронных листов нетрудоспособности оплатил Соцфонд в Псковской области в 2023 году.

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