Глава Пыталовского муниципального округа: В поле зрения губернатора всегда находятся самые острые проблемы

19:19, 02 февраля 2024, ПАИ

В поле зрения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова всегда находятся самые острые проблемы, заявила корреспонденту газеты «Наша жизнь» глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева, комментируя озвученные губернатором в Совете Федерации предложения по развитию мобильной связи в приграничных территориях.

«Перебои со связью и её отсутствие в отдалённых населённых пунктах в приграничном Пыталовском муниципальном округе были всегда. Несмотря на плановую работу по улучшению мобильной связи, до сих пор проблемой остаётся позвонить в тех населённых пунктах, где отсутствуют вышки сотовых операторов. Кроме этого, жители приграничья нередко сталкиваются с «перебиванием» сигнала иностранными операторами, в нашем случае – латвийскими. Это создаёт ещё больше неудобств. Отсутствие мобильной связи влечёт за собой невозможность вызова экстренных служб, отсутствие доступа к интернету, ограничения в получении государственных услуг в электронном виде, невозможность дистанционного обучения школьников (при необходимости) и другое», – сказала она.

Глава Пыталовского муниципального округа поблагодарила правительство региона и губернатора Псковской области за внимание к просьбам и проблемам жителей муниципалитета и за озвучивание проблемы предоставления услуг связи на федеральном уровне. Вера Кондратьева также выразила надежду на то, что благодаря поддержке Правительства РФ связь будет устойчивой и доступной на всей территории области, в том числе и в приграничных районах.

Напомним, проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в Псковской области в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Проект нацелен на организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.

Ранее на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил проблематику с предоставлением услуг связи на территории региона, внёс предложения о более эффективном развитии услуг мобильной связи на приграничных территориях, в том числе о борьбе с перебиванием сигнала иностранными операторами. Он также сообщил, что за последние пять лет в Псковской области установили 97 вышек мобильной связи, в том числе в рамках федерального проекта «УЦН 2.0».