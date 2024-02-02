Псковичей приглашают принять участие в акции-флешмобе в честь Александра Матросова

11:51, 02 февраля 2024, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает принять участие в акции-флешмобе «Из племени матросовцев», посвящённой 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

Акция стартует 5 февраля в 13:00 в библиотеке в Малом зале (третий этаж).

Задачей акции является сохранение памяти о герое Псковской земли. Она объединит молодых псковичей и учащихся общеобразовательных учреждений Пскова.

В программе предусмотрен рассказ о жизни Александра Матросова, а также 400 героях, которые повторили его подвиг (девять из них были уроженцами Псковщины).

Всю интересующую информацию можно получить по телефонам: 72-84-07 (Елена Киселёва), 72-47-35 (доб. 135) (Антонина Голубева).

Напомним, что во время Великой Отечественной войны 27 февраля 1943 года Александр Матросов под деревней Чернушки совершил бессмертный подвиг. 19-летний советский солдат, закрыв своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей и помешал наступлению немцев. За подвиг Александр Матросов был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Ранее сообщалось, что в Псковской области разработали патриотический маршрут в честь Александра Матросова, а 55 команд из Псковской области приняли участие в военно-спортивной игре в честь 100-летия Героя Советского Союза.