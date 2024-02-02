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55 команд из Псковской области приняли участие в военно-спортивной игре в честь 100-летия Александра Матросова

55 команд из Псковской области приняли участие в военно-спортивной игре «Юнармия-2024» в Великих Луках, приуроченной к празднованию 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

55 команд из Псковской области приняли участие в военно-спортивной игре в честь 100-летия Александра Матросова. Фото здесь и далее: пресс-служба Великолукской городской Думы

За кубок генерального инспектора Минобороны РФ, почётного гражданина Великих Лук, генерала армии Юрия Якубова боролись 55 команд из Псковской области.

Участники соревновались в прохождении военизированного марш-броска «Дорога победителей», а также восстановили линию связи, оказали первую медицинскую помощь и взяли штурмом бастион Великолукской крепости.

Военно-спортивные состязания проходили в двух возрастных категориях: среди учащихся 6–9 классов, а также среди старших школьников и учащихся учреждений среднего специального образования.

Военно-историческая игра «Юнармия» проводится с целью формирования у молодёжи патриотизма и активной гражданской позиции, напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Псковской области разработали патриотический маршрут в честь Александра Матросова, который во время Великой Отечественной войны под деревней Чернушки совершил подвиг – закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота, защитил идущих в бой товарищей и помешал наступлению немцев.

Отметим, что сотни мероприятий пройдут в Псковской области в честь 100-летия со дня рождения Александра Матросова.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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