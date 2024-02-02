Губернатор прав, укреплять мобильную связь в приграничных районах нужно в первую очередь – жители Себежского района

18:14, 02 февраля 2024, ПАИ

Развивать услуги мобильной связи на приграничных территориях, бороться с перебиванием сигнала иностранными операторами нужно, в этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников прав, заявил корреспонденту газеты «Призыв» житель посёлка Идрицы Себежского района Александр.

«В районе нужна качественная мобильная связь, а для этого вложение денежных средств. Знаю, что в деревнях, близких к границе с Латвией, есть проблема перебивания сигнала. И, бывая там, я стараюсь никому не звонить, чтобы не оказаться в роуминге. На телефон приходит сообщение о том, что меня приветствует латышское государство. По моему мнению, приграничный район должен быть самым сильным в этом отношении, и не только в этом. Прежде всего, это безопасность, моментальное владение информацией. Губернатор прав, укреплять приграничные районы нужно было много лет назад и в первую очередь, как говорят, ещё вчера», – отметил он.

Житель Себежа Виктор также согласился с мнением губернатора в отношении развития связи в приграничных территориях.

«Я небольшой спец в организации мобильной связи, но вышки необходимо ставить – это проблема всех малых регионов. Я вижу проблему в малом количестве вышек в сельской местности, слабом мобильном интернете вообще во всём районе. Хотя мне хватает и тех вышек, которые есть, но деревенским хотелось бы побольше. Губернатор прав, цифровое неравенство у нас существует. А в курортный сезон вообще беда: в деревнях очень много приезжих, связи нет. Хороший стабильный интернет необходим», – отметил Виктор.

Напомним, проект «Устранение цифрового неравенства 2.0» реализуется в Псковской области в рамках договорённости губернатора Михаила Ведерникова с руководством одного из провайдеров цифровых услуг и сервисов. Проект направлен на организацию доступа к интернету и сотовой связи в населённых пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек. Населённые пункты для первоочередного строительства базовых станций определяются путём голосования жителей региона.

Ранее на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил предложения о более эффективном развитии услуг мобильной связи на приграничных территориях, в том числе о борьбе с перебиванием сигнала иностранными операторами. Он также сообщил, что за последние пять лет в Псковской области установили 97 вышек мобильной связи, в том числе в рамках федерального проекта «УЦН 2.0».