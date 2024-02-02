Исправительные учреждения в Псковской области заполнены менее чем на 50%

17:07, 02 февраля 2024, ПАИ

Исправительные учреждения в регионе заполнены менее чем на 50 %. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В структуру УФСИН по Псковской области входит два следственных изолятора, один из них расположен в Пскове, второй – в Великих Луках. Также четыре исправительных учреждения – одна колония общего режима и три колонии строгого режима. Общий лимит наполнения – чуть более пяти тысяч человек. В настоящее время наполнение составляет менее 50 %», – рассказал он.

Кроме того, функционирует исправительный центр, в нём отбывают наказание осуждённые к принудительным работам. На сегодняшний день это порядка 500 человек.

«Политика государства направлена на гуманизацию исполнения наказаний. В местах лишения свободы количество осуждённых уменьшается, это происходит в течение нескольких последних лет. Но при этом увеличивается число осуждённых, не связанных с лишением свободы. Это такой вид наказания, актуальный сейчас, как принудительные работы», – резюмировал начальник УФСИН России по Псковской области.