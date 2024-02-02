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Общество

Число брендов от Псковской области на всероссийском конкурсе «Знай наших» выросло вдвое

Больше 30 брендов Псковской области заявились на участие во втором сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших», организованного в рамках ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Число брендов от Псковской области на Всероссийском конкурсе «Знай наших» выросло вдвое. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Среди марок – ремесленные, туристические и образовательные производства, текстильные и косметические бренды, а также производства питьевой воды и продуктовые бренды.

Конкурс имеет пять направлений: «Высокие технологии», «Креатив», «Информационные технологии», «Продукты питания» и «Потребительские товары». Есть и специальные номинации – «Наше наследие», «Инклюзия», «Промышленный бренд» и «Самая смелая идея». Некоторые участники из Псковской области заявились сразу в нескольких номинациях.

Кроме победителей в каждой номинации организаторы конкурса отметят самый активный регион и определят обладателя Гран-при.

Из всех идей, поданных на форум, специалисты выберут топ-1000 и топ-100 лучших, которые представят руководству страны.

Целью конкурса новых российских брендов «Знай наших» является поддержка развития перспективных российских брендов во всех регионах России.

Ранее сообщалось, что 14 брендов из Псковской области борются за победу во втором сезоне конкурса «Знай наших».

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