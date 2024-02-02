Почти на 40% снизился уровень злостных нарушений в исправительных учреждениях Псковской области

19:42, 02 февраля 2024, ПАИ

Уровень злостных нарушений, допущенных осуждёнными в исправительных учреждениях Псковской области, уменьшился на 37 % в расчёте на одну тысячу человек за 2023 год. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Так, не было допущено побегов из-под охраны, массовых беспорядков, захватов заложников, а также групповых протестных акций. «Благодаря принимаемым мерам оперативная обстановка в исправительных учреждениях и СИЗО оставалась стабильной и управляемой», – отметили в пресс-службе.

Ранее в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы УФСИН России по Псковской области и планам на этот год. В ней принял участие начальник УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Алексей Емельянов.