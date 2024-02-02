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Семьи с наибольшим количеством участников наградят кубком на «Лыжне России»

Семьи с наибольшим количеством участников наградят памятным кубком в рамках лыжной гонки «Лыжня России», которая пройдёт в центре «Юность» Островского района 10 февраля. Об этом сообщила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Семьи с наибольшим количеством участников наградят кубком на «Лыжне России». Фото ПАИ

«В этом году впервые у нас введена дополнительная номинация ввиду того, что президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, а также ввиду того, что Псковская область ещё в декабре присоединилась к федеральному проекту «Всей семьёй». Мы ввели дополнительные памятные кубки для семей с наибольшим количеством участников. Приглашаем не только в индивидуальном забеге поучаствовать, но и посетить «Лыжню России» всей семьёй», – объявила врио председателя спорткомитета Псковской области.

Также Галина Овсова напомнила суть проекта «Всей семьёй». «Очень замечательный семейный проект. На ежедневной основе там рассылаются различные семейные задания. При их выполнении участники получают призы. Задания можно найти в группе «ВКонтакте» комитета по спорту Псковской области. Да и вообще если вбить хештег «Всей семьёй», то появится достаточно много публикаций. Там несложно будет найти QR-код, по которому к этому проекту можно будет присоединиться. Источников достаточно много, где сейчас это проект фигурирует», – поделилась спикер пресс-конференции.

#всейсемьёй

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