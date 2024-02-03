В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей девочки

18:37, 03 февраля 2024, ПАИ

Следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту исчезновения 11-летней жительницы Порховского района. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на СУ СК по Псковской области.

«В настоящее время следователи, сотрудники полиции и спасатели продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения малолетней девочки. На территории деревни Полоное и реки Полонки продолжаются поисковые мероприятия, дно реки обследуют водолазы областной службы спасения, Следственного комитета РФ, а также водолазы Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». По делу устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать значимой для следствия информацией. Следователями отрабатываются все возможные версии исчезновения малолетней, в том числе криминального характера», – говорится в сообщении.

Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. На момент исчезновения она была одета в розовую куртку, чёрные брюки, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

Сообщалось также, что в реке Полонке нашли верхнюю одежду пропавшей.

Ранее подробности, как проходят поиски пропавшей, опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

Располагающих какой-либо информацией просят позвонить на короткие номера 123 или 112, а также на дежурные номера следственного управления 8-911-362-27-78, 8-911-360-10-92, (8 811-34) 2-32-89.