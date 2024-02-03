Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей девочки

Следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту исчезновения 11-летней жительницы Порховского района. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка» со ссылкой на СУ СК по Псковской области.

В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей девочки. Фото: СУ СК по Псковской области

«В настоящее время следователи, сотрудники полиции и спасатели продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения малолетней девочки. На территории деревни Полоное и реки Полонки продолжаются поисковые мероприятия, дно реки обследуют водолазы областной службы спасения, Следственного комитета РФ, а также водолазы Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». По делу устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать значимой для следствия информацией. Следователями отрабатываются все возможные версии исчезновения малолетней, в том числе криминального характера», – говорится в сообщении.

Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января 2024 года в деревне Полоное Порховского района. На момент исчезновения она была одета в розовую куртку, чёрные брюки, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

Сообщалось также, что в реке Полонке нашли верхнюю одежду пропавшей.

Ранее подробности, как проходят поиски пропавшей, опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

Располагающих какой-либо информацией просят позвонить на короткие номера 123 или 112, а также на дежурные номера следственного управления 8-911-362-27-78, 8-911-360-10-92, (8 811-34) 2-32-89.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 февраля 2024

Актёр из «Универа» и «Склифосовского» Дмитрий Овчинников скончался в возрасте 50 лет
03 февраля 2024

Печорская лингвистическая гимназия отметила ​105-летний юбилей
03 февраля 2024

Интеллектуальную систему видеонаблюдения установят возле памятника солдату Первой мировой войны в Пскове
03 февраля 2024

Михаил Ведерников принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма
03 февраля 2024

В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей девочки
03 февраля 2024

Псков присоединился к Всероссийской тематической встрече памяти «Сталинградская битва»
03 февраля 2024

День спасателя провели в штабе общественной поддержки в Пскове
03 февраля 2024

Подразделение медицины катастроф может появиться в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...