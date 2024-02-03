Собутыльники учинили пожар в квартире в Порхове, один из них госпитализирован

18:53, 03 февраля 2024, ПАИ

В многоквартирном доме сгорела квартира на пятом этаже на улице Пушкина в Порхове. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате произошедшего пострадал 58-летний хозяин квартиры. Он госпитализирован в медучреждение.

По предварительным данным, двое мужчин распивали спиртные напитки.

Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём при курении.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.