Собутыльники учинили пожар в квартире в Порхове, один из них госпитализирован
В многоквартирном доме сгорела квартира на пятом этаже на улице Пушкина в Порхове. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате произошедшего пострадал 58-летний хозяин квартиры. Он госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, двое мужчин распивали спиртные напитки.
Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём при курении.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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