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Общество

Акцию-флешмоб «Из племени матросовцев» проведут в псковской библиотеке 5 февраля

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова организует акцию-флешмоб «Из племени матросовцев», посвящённую 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, 5 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Акция объединит молодых псковичей, учащихся общеобразовательных учреждений города Пскова в едином разговоре о судьбе Александра Матросова и значении его подвига для современников.

В программе предполагается рассказ о судьбе Александра Матросова, а также о воинах, повторивших его подвиг.

На Псковской земле матросовцев было девять человек, всего около 400 героев повторили подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что патриотический маршрут в честь Александра Матросова разработали в Псковской области.

Старт акции 5 февраля в 13:00 (малый актовый зал, третий этаж библиотеки).

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