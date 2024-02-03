Акцию-флешмоб «Из племени матросовцев» проведут в псковской библиотеке 5 февраля
Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова организует акцию-флешмоб «Из племени матросовцев», посвящённую 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, 5 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
Акция объединит молодых псковичей, учащихся общеобразовательных учреждений города Пскова в едином разговоре о судьбе Александра Матросова и значении его подвига для современников.
В программе предполагается рассказ о судьбе Александра Матросова, а также о воинах, повторивших его подвиг.
На Псковской земле матросовцев было девять человек, всего около 400 героев повторили подвиг Александра Матросова в годы Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что патриотический маршрут в честь Александра Матросова разработали в Псковской области.
Старт акции 5 февраля в 13:00 (малый актовый зал, третий этаж библиотеки).
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