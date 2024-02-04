Михаил Ведерников поздравил жителей Гдова с 80-летней годовщиной освобождения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Гдовского района с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.
«Сегодня в каждом из нас, в наших детях и внуках течёт кровь героев-освободителей. Наш долг – защищать и сохранять историческую память, пресекать любые попытки реабилитации нацизма. Низкий поклон ветеранам за подвиг, который навеки вписан в историю», – написал Михаил Ведерников.
Также он пожелал жителям Гдовского района благополучия, крепкого здоровья и всего самого доброго.
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