Глава Пустошкинского района встретился с активистами «Ольгинского десанта»

22:36, 04 февраля 2024, ПАИ

С активистами отряда «Судьба» «Ольгинского десанта» встретился глава администрации Пустошкинского района Юрий Кравцов и замглавы администрации, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Ольга Бугрякова сегодня, в последний день февральских трудовых каникул, сообщает газета «Вперёд».

Членов отряда наградили благодарственным письмом и памятными подарками.

В газете отметили, что студенты проявили себя как упорные, трудолюбивые, талантливые и разносторонние молодые люди. Они работали и в городе, и в селе. Помогали родственникам участников СВО в расколке дров, расчищали снег и носили воду, а также проводили занятия в школе, даже приняли участие в вечере встречи выпускников.

Напомним, жителям псковских деревень помогли более 50 участников акции «Ольгинский десант», в числе которых были и студенты ПсковГУ. С 28 января по 4 февраля они помогли жителям Усвятского, Дновского и Пустошкинского районов.