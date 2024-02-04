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Глава Пустошкинского района встретился с активистами «Ольгинского десанта»

С активистами отряда «Судьба» «Ольгинского десанта» встретился глава администрации Пустошкинского района Юрий Кравцов и замглавы администрации, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Ольга Бугрякова сегодня, в последний день февральских трудовых каникул, сообщает газета «Вперёд».

Глава Пустошкинского района встретился с активистами «Ольгинского десанта». Фото здесь и далее: газета «Вперёд»

Членов отряда наградили благодарственным письмом и памятными подарками.

В газете отметили, что студенты проявили себя как упорные, трудолюбивые, талантливые и разносторонние молодые люди. Они работали и в городе, и в селе. Помогали родственникам участников СВО в расколке дров, расчищали снег и носили воду, а также проводили занятия в школе, даже приняли участие в вечере встречи выпускников.

Напомним, жителям псковских деревень помогли более 50 участников акции «Ольгинский десант», в числе которых были и студенты ПсковГУ. С 28 января по 4 февраля они помогли жителям Усвятского, Дновского и Пустошкинского районов.

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