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Общество

​Псковичи стали чаще верить в стабильность своей карьеры

Почти треть опрошенных жителей Псковской области (32 %) имеют оптимистические ожидания в отношении своей карьеры в 2024 году, сообщает служба исследований hh.ru.

Как отметили специалисты, с 2023 года количество позитивно настроенных в этом плане псковичей увеличилось на 12 %. Также аналитики обратили внимание, что четверть опрошенных жителей региона прогнозируют стабильное положение на рынке труда. Годом ранее так были настроены только 12%.

При этом как минимум половина местных жителей думает о смене сферы деятельности, особенно это свойственно специалистам по закупкам, работникам розницы и безопасности. Зачастую жители региона хотят попробовать себя в качестве IT-специалиста.

Как отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова, по сравнению с 2021-2022 годами в Псковской области вырос спрос на работников у местного бизнеса, также сильно упала конкуренция среди соискателей. В частности, на одно рабочее место в регионе сейчас претендуют около двух человек. При этом относительно 2021 года спрос на работников в начале 2024-го вырос на четверть.

В 2024 году серьёзный дефицит кадров испытывают 86 % предприятий и организаций в России. Чаще всего о нехватке специалистов заявляют промышленные предприятия, транспортно-логистические и торговые компании, а также предприятия сферы услуг.

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