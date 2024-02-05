Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) вспоминают сегодня в Псковской области

10:24, 05 февраля 2024, ПАИ

18 лет со дня кончины старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) исполнилось сегодня, 5 февраля.

Свою работу в Псково-Печерском монастыре старец начал в 1967 году, когда патриарх Алексий I подписал указ о его переводе на служение в монастырь. Уже через год после того, как священнослужитель обосновался в монастыре, за советом и благословением к нему стали приезжать верующие со всех концов страны. Батюшку знали во многих странах мира и называли всероссийским старцем. Он на это отвечал, что старцев давно уж нет и не надо путать старца со стариком.

Последние несколько лет жизни отец Иоанн сильно болел, из-за чего не мог принимать желающих, однако письма с разных концов света продолжали приходить в адрес монастыря. На многие из них он отвечал сам.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) скончался 5 февраля в возрасте 95 лет. Чин отпевания старца состоялся 7 февраля в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

Сегодня в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре митрополит Псковский и Порховский Арсений совершает Божественную литургию в Михайловском храме, началась она в 10:00. Прямую трансляцию богослужения можно посмотреть на сайте Псковской епархии.

В 2022 году митрополит Тихон (Шевкунов) выступил с инициативой прославления старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в лике святых как исповедника. 7 января 2024 года на телеканале «Россия-1» состоялась премьера документального фильма, в котором рассказывается о непростом жизненном пути старца.