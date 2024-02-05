Посвящённая 100-летию со дня рождения Александра Матросова выставка работает в Великих Луках
Выставка художников «О Родине, доблести и славе!» работает в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на учреждение.
Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.
В Доме культуры Ленинского комсомола представлена выставка работ художников Великих Лук – членов Союза художников России.
Экспозиция будет работать до 12 февраля с 9:00 до 18:00.
Вход свободный.
Напомним, что сегодня, 5 февраля, отмечается 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.
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