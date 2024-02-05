Посвящённая 100-летию со дня рождения Александра Матросова выставка работает в Великих Луках

11:48, 05 февраля 2024, ПАИ

Выставка художников «О Родине, доблести и славе!» работает в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на учреждение.

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.

В Доме культуры Ленинского комсомола представлена выставка работ художников Великих Лук – членов Союза художников России.

Экспозиция будет работать до 12 февраля с 9:00 до 18:00.

Вход свободный.

Напомним, что сегодня, 5 февраля, отмечается 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова.