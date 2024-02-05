«Поезд Победы» прибыл в Порхов

12:04, 05 февраля 2024, ПАИ

«Поезд Победы» прибыл в Порхов. На вокзале состав встречал глава Порховского района Юрий Семёнов, передаёт корреспондент ПАИ.

Порхов стал первой остановкой в Псковской области.

Напомним, в Порхове передвижной музей можно будет посетить 5 февраля с 13:00 до 19:00 и 6 февраля с 10:00 до 18:00. Затем обновлённый состав отправится в Дно, 9 и 10 февраля его можно будет посмотреть с 10:00 до 18:00. В Пскове увидеть уникальную экспозицию можно 11-13 февраля с 10:00 до 19:00.

Ещё есть возможность зарегистрироваться на бесплатную экскурсию на официальном сайте поездпобеды.рф.