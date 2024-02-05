Стела в честь псковской парашютистки Любови Екшикеевой появилась на выставке «Россия»

12:19, 05 февраля 2024, ПАИ

Стела в честь псковской парашютистки Любови Екшикеевой появилась на «Аллее славы» на выставке «Россия» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в обществе «Знание».

«Аллея славы», созданная Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, открылась на ВДНХ в начале декабря прошлого года. Первые стелы лично осмотрел президент России Владимир Путин во время своего визита на выставку.

В церемонии открытия приняли участие и лично заложили свои золотые медали в экспозицию восемь выдающихся российских спортсменов, среди них 55-кратная чемпионка мира, 17-кратная чемпионка Европы Любовь Екшикеева.

Любовь Екшикеева родилась в станице Староминской Краснодарского края, однако свой профессиональный путь начала в Пскове. С 1989 года выступала в сборной СССР по парашютному спорту. В 2005 году Любовь установила «вечный» мировой рекорд в упражнении на точность приземления: 21 раз приземлилась с отклонением «ноль» от цели. На счету спортсменки более 18 тысяч прыжков с парашютом.

На церемонии открытия новой экспозиции «Аллеи славы» выступил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.

«Российские покорители неба не раз украшали своим мастерством различные соревнования. Около 40 побед на мировых чемпионатах, свыше 18 тысяч прыжков с парашютом – и это лишь отдельные примеры, которые подтверждают, насколько сильны наши спортсмены в воздушных видах спорта. Многие их достижения внесены в Книгу рекордов Гиннесса. Чемпионские награды наших соотечественников, которые можно увидеть на «Аллее славы», показывают нам, что нет ничего невозможного. Главное – никогда не сдаваться, уверенно идти вперед и помнить, что мы – великий русский народ с невероятной волей к победе. Большое спасибо нашим спортсменам за то, что оставили здесь частичку своей жизни – золотые медали. Пусть каждый, кто придет на «Аллею славы», вдохновляется успехами наших чемпионов. Давайте не будем забывать: любые вершины доступны каждому из нас, если верить в себя и уверенно действовать!» – отметил Кирилл Хвиль.

«Аллея славы» в честь достижений российских атлетов на мировой арене открылась 6 декабря 2023 года экспозицией о победах в боевых искусствах. В дальнейшем появились стелы с именами и наградами чемпионов в зимних, летних, водных, игровых видах спорта, а также стрелковом спорте и фехтовании. Теперь посетители ВДНХ могут увидеть подлинные золотые медали российских спортсменов за победы в авиационном виде спорта и в технических видах. В планах общества «Знание» открытие еще одной, восьмой, экспозиции «Аллеи славы». Она приурочена к 10-летию зимних Олимпийских игр в Сочи. Выставка расположена с правой и левой стороны от павильона № 1, недалеко от главного входа на ВДНХ.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента России Владимира Путина. Она открылась 4 ноября 2023 года. О том, как Псковская область принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.