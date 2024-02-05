Льва Шлосберга* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Псковича, политика Льва Шлосберга* оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Льва Шлосберга* признали виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что Льва Шлосберга* оштрафовали на 32 тысячи рублей за дискредитацию российской армии.
* Признан Минюстом иноагентом.
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