Льва Шлосберга* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента

13:37, 05 февраля 2024, ПАИ

Псковича, политика Льва Шлосберга* оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд рассмотрел дело об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Льва Шлосберга* признали виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Льва Шлосберга* оштрафовали на 32 тысячи рублей за дискредитацию российской армии.

* Признан Минюстом иноагентом.