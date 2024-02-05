65% онкологических заболеваний в Псковской области выявляют на ранних стадиях

14:28, 05 февраля 2024, ПАИ

65 % онкологических заболеваний в Псковской области выявляют на ранних сроках – на 1-2 стадиях. Об этом сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 февраля.

Однако заболеваемость раком в области выше, чем в других регионах Северо-Западного федерального округа. «Но бояться прироста больных не надо, так как 65 % онкологических заболеваний выявляются вовремя. Отрадно заметить, что за 2023 год мы достигли всех целевых показателей и находимся в зелёной зоне. Существенный вклад в это вносят президентские национальные проекты», – пояснил он.

Среди больных онкологией превалирует возрастное население – это люди от 65 до 80 лет. Именно в этом возрасте чаще всего впервые выявляют заболевание.

Всего больных онкологией в Псковской области 19 000 человек, 3 300 из них выявили в текущем году. Чаще всего успешно выявляют рак молочной железы (78 %). «Пациентки проходят химиотерапию и длительный период живут без рецидивов», – сказал спикер.

Женщины чаще всего болеют раком молочной железы, на втором месте по выявляемости рак кожи (95 % пациетов – это люди старше 70 лет), на третьем – репродуктивной системы.

Мужчины чаще всего имеют рак предстательной железы. Раньше лидировал рак лёгких, но теперь он занимает вторую позицию, а на третьем месте – рак кишечника и желудка, который чаще всего выявляют у пациентов от 45 до 60 лет, пояснил гость медиацентра.

Кроме того, раком в Псковской области больны не только взрослое население, но и молодые люди. Молодёжь от 18 до 25 лет чаще всего болеет раком репродуктивной системы.

Небольшой процент заболеваемости среди детей – 129 детей в Псковской области имеют онкологическое заболевание. Чаще всего это рак крови (лейкоз), опухоли головного мозга и центральной нервной системы, заключил Александр Юров.