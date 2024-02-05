Новое оборудование появится в Псковском областном онкодиспансере

14:54, 05 февраля 2024, ПАИ

Новый современный аппарат для внутриполостной брахитерапии появится в Псковском областном онкодиспансере. Об этом сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 февраля.

«Это современное дорогостоящее приобретение, которое купят взамен выходящей из строя техники в рамках президентского нацпроекта», – пояснил спикер.

В ближайшее время подготовят помещение и выведут из эксплуатации текущее оборудование, но для этого нужно будет получить разрешение соответствующих органов, добавил он.

Установка нового аппарата, в котором нуждаются около 75-80 пациентов в год, планируется в короткие сроки. После монтажа оборудования персонал начнут обучать правилам пользования аппаратом.

«Технология используется во многих федеральных клиниках. Мы уже предварительно согласовали этот вопрос с институтом онкологии. Монтаж планируем выполнить в ближайшее время», – заключил гость медиацентра.